Лискачева Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиПосле 1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лискачева Мелания Антоновна
Отец ребёнка: Лискачев (Алёшичев) Антон Иванович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Лискачев (Алёшичев) Антон Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1836
Сын: Антонов Прокопий Антонович
Отец ребёнка: Лискачев (Алёшичев) Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1838