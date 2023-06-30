Лискачева Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лискачева Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

После 1838

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лискачева Мелания Антоновна

Отец ребёнка: Лискачев (Алёшичев) Антон Иванович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лискачев Федор Антонович

Отец ребёнка: Лискачев (Алёшичев) Антон Иванович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.02.1836

Сын: Антонов Прокопий Антонович

Отец ребёнка: Лискачев (Алёшичев) Антон Иванович

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лискачев (Алёшичев) Антон Иванович

Смерть
После 1838
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