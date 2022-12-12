Лискачев Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
28.05.1880
Дочь: Лискачева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
05.07.1883
Дочь: Лискачева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
06.07.1885
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лискачева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лискачева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лискачева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лискачев Василий Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Смерть
После 1918