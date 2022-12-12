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Лискачев Иван Михайлович

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Место рождения

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Лискачев Михаил Антонович

Мать: Лискачева Марфа Николаевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.05.1880

Дочь: Лискачева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.07.1883

Дочь: Лискачева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.07.1885

Сын: Лискачев Иван Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лискачева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лискачева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лискачева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лискачев Василий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1918
Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
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