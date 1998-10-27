Попова (Голошумова) Дарья
Место рожденияс.Нижнее Чуево, Мучкапского района, Тамбовской губернии
Дата рождения15.03.1902
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1902
Отец: Голошумов Яков
Мать: не указана
с.Нижнее Чуево, Мучкапского района, Тамбовской губернии
Бракосочетание
19.10.1922
Муж: Попов Павел
С. Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
25.07.1923
Дочь: Попова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Попов Павел
Тамбовская обл. Борисоглебский район, село Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
31.07.1928
Сын: Попов Николай
Отец ребёнка: Попов Павел
Рождение ребёнка
20.03.1931
Дочь: Набережнева Анна
Отец ребёнка: Попов Павел
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувардина Мария
Отец ребёнка: Попов Павел
Смерть
1935
Причина смерти: Осложнения после аборта, простуда