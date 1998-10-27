Попова (Голошумова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Голошумова) Дарья

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Место рождения

с.Нижнее Чуево, Мучкапского района, Тамбовской губернии

Дата рождения

15.03.1902

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1902

Отец: Голошумов Яков

Мать: не указана

с.Нижнее Чуево, Мучкапского района, Тамбовской губернии
Бракосочетание
19.10.1922

Муж: Попов Павел

С. Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
25.07.1923

Дочь: Попова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Попов Павел

Тамбовская обл. Борисоглебский район, село Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
31.07.1928

Сын: Попов Николай

Отец ребёнка: Попов Павел

Рождение ребёнка
20.03.1931

Дочь: Набережнева Анна

Отец ребёнка: Попов Павел

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувардина Мария

Отец ребёнка: Попов Павел

Смерть
1935
Причина смерти: Осложнения после аборта, простуда
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