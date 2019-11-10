Кувардина (Попова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувардина (Попова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Павел

Мать: Попова Дарья

Рождение ребёнка
25.01.1949

Дочь: Зайцева Александра Викторовна

Отец ребёнка: Кувардин Виктор

Рождение ребёнка
22.05.1956

Сын: Кувардин Алексей

Отец ребёнка: Кувардин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Кувардин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувардин Виктор

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