Кувардина (Попова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Павел
Мать: Попова Дарья
Рождение ребёнка
25.01.1949
Дочь: Зайцева Александра Викторовна
Отец ребёнка: Кувардин Виктор
Рождение ребёнка
22.05.1956
Сын: Кувардин Алексей
Отец ребёнка: Кувардин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Кувардин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувардин Виктор