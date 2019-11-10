Зайцева (Кувардина) Александра Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1949
Дата смерти10.11.2019
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1949
Отец: Кувардин Виктор
Мать: Кувардина Мария
Рождение ребёнка
31.08.1983
Сын: Зайцев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Зайцев Николай
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Николай
Смерть
10.11.2019
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Митинское кладбище