Зайцева (Кувардина) Александра Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Кувардина) Александра Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1949

Дата смерти

10.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1949

Отец: Кувардин Виктор

Мать: Кувардина Мария

Рождение ребёнка
31.08.1983

Сын: Зайцев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Зайцев Николай

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Зайцев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Николай

Смерть
10.11.2019
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Митинское кладбище
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