Попов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1928

Дата смерти

04.02.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1928

Отец: Попов Павел

Мать: Попова Дарья

Рождение ребёнка
1952

Сын: Попов Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Попов Виктор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1956

Сын: Попов Владимир

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Клавдия Семеновна

Смерть
04.02.2001
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