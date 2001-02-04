Попов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1928
Дата смерти04.02.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1928
Отец: Попов Павел
Мать: Попова Дарья
Рождение ребёнка
1952
Сын: Попов Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Попов Виктор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1956
Сын: Попов Владимир
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Клавдия Семеновна
Смерть
04.02.2001