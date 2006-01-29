Набережнева (Попова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набережнева (Попова) Анна

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Место рождения

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области

Дата рождения

20.03.1931

Дата смерти

29.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1931

Отец: Попов Павел

Мать: Попова Дарья

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Бракосочетание
06.01.1953

Муж: Набережнев Василий

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Свидетельство ЮМ 115031, регистрационная запись в ЗАГС № 12
Рождение ребёнка
03.12.1953

Дочь: (попова) Анцупова Раиса

Отец ребёнка: Набережнев Василий

Рождение ребёнка
07.05.1957

Дочь: Григорьева Вера

Отец ребёнка: Набережнев Василий

Рождение ребёнка
07.05.1957

Дочь: Кашина Надежда

Отец ребёнка: Набережнев Василий

Свердловская область, г. Волчанск
Рождение ребёнка
08.08.1960

Сын: Набережнев Виктор

Отец ребёнка: Набережнев Василий

Смерть
29.01.2006
Россия, Республика Коми, Ухтинский район, п. Водный
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия, Республика Коми, Ухтинский район, п. Водный
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