Набережнева (Попова) Анна
Место рожденияс. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Дата рождения20.03.1931
Дата смерти29.01.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1931
Отец: Попов Павел
Мать: Попова Дарья
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Бракосочетание
06.01.1953
Муж: Набережнев Василий
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Свидетельство ЮМ 115031, регистрационная запись в ЗАГС № 12
Рождение ребёнка
03.12.1953
Дочь: (попова) Анцупова Раиса
Отец ребёнка: Набережнев Василий
Рождение ребёнка
07.05.1957
Дочь: Григорьева Вера
Отец ребёнка: Набережнев Василий
Рождение ребёнка
07.05.1957
Дочь: Кашина Надежда
Отец ребёнка: Набережнев Василий
Свердловская область, г. Волчанск
Рождение ребёнка
08.08.1960
Сын: Набережнев Виктор
Отец ребёнка: Набережнев Василий
Смерть
29.01.2006
Россия, Республика Коми, Ухтинский район, п. Водный
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия, Республика Коми, Ухтинский район, п. Водный