Кашина (Набережнева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Набережнева) Надежда

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Место рождения

Свердловская область, г. Волчанск

Дата рождения

07.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1957

Отец: Набережнев Василий

Мать: Набережнева Анна

Свердловская область, г. Волчанск
Бракосочетание
01.07.1975

Муж: Кашин Григорий

Рождение ребёнка
01.01.1976

Дочь: Шакриева Наталья

Отец ребёнка: Кашин Григорий

Россия, Республика Коми, Ухтинский район, п. Водный
03-35
Рождение ребёнка
18.04.1984

Сын: Кашин Антон

Отец ребёнка: Кашин Григорий

Место жительства
Неизвестно
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