Кашина (Набережнева) Надежда
Место рожденияСвердловская область, г. Волчанск
Дата рождения07.05.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1957
Отец: Набережнев Василий
Мать: Набережнева Анна
Свердловская область, г. Волчанск
Бракосочетание
01.07.1975
Муж: Кашин Григорий
Рождение ребёнка
01.01.1976
Дочь: Шакриева Наталья
Отец ребёнка: Кашин Григорий
Россия, Республика Коми, Ухтинский район, п. Водный
03-35
Рождение ребёнка
18.04.1984
Сын: Кашин Антон
Отец ребёнка: Кашин Григорий
Место жительства
Неизвестно