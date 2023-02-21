(Попова) Анцупова (Набережнева) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1953
Дата смерти15.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1953
Отец: Набережнев Василий
Мать: Набережнева Анна
Рождение ребёнка
19.05.1972
Дочь: Корсунова Ирина
Отец ребёнка: Попов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анцупов Леонид
Развод
Неизвестно
Муж: Попов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Виталий
Смерть
15.01.1994
Россия, Республика Коми, Ухтинский район, п. Водный
Причина смерти: Цироз печени
Похороны
Неизвестно
Россия, Республика Коми, Ухтинский район, п. Водный