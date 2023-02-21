(Попова) Анцупова (Набережнева) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Анцупова (Набережнева) Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1953

Дата смерти

15.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1953

Отец: Набережнев Василий

Мать: Набережнева Анна

Рождение ребёнка
19.05.1972

Дочь: Корсунова Ирина

Отец ребёнка: Попов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анцупов Леонид

Развод
Неизвестно

Муж: Попов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Виталий

Смерть
15.01.1994
Россия, Республика Коми, Ухтинский район, п. Водный
Причина смерти: Цироз печени
Похороны
Неизвестно
Россия, Республика Коми, Ухтинский район, п. Водный
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