Набережнев Василий
Место рожденияТамбовская область село Мучкап (Мучкан) Борисоглебского уезда
Дата рождения?.09.1930
Дата смерти14.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1930
Тамбовская область село Мучкап (Мучкан) Борисоглебского уезда
Бракосочетание
06.01.1953
Жена: Набережнева Анна
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Свидетельство ЮМ 115031, регистрационная запись в ЗАГС № 12
Рождение ребёнка
03.12.1953
Дочь: (попова) Анцупова Раиса
Мать ребёнка: Набережнева Анна
Рождение ребёнка
07.05.1957
Дочь: Григорьева Вера
Мать ребёнка: Набережнева Анна
Рождение ребёнка
07.05.1957
Дочь: Кашина Надежда
Мать ребёнка: Набережнева Анна
Свердловская область, г. Волчанск
Рождение ребёнка
08.08.1960
Сын: Набережнев Виктор
Мать ребёнка: Набережнева Анна
Смерть
14.01.2006