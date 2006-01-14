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Набережнев Василий

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Место рождения

Тамбовская область село Мучкап (Мучкан) Борисоглебского уезда

Дата рождения

?.09.1930

Дата смерти

14.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1930

Отец: Набережнев Иван Яковлевич

Мать: Набережнев Параскева Петровна

Тамбовская область село Мучкап (Мучкан) Борисоглебского уезда
Бракосочетание
06.01.1953

Жена: Набережнева Анна

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Свидетельство ЮМ 115031, регистрационная запись в ЗАГС № 12
Рождение ребёнка
03.12.1953

Дочь: (попова) Анцупова Раиса

Мать ребёнка: Набережнева Анна

Рождение ребёнка
07.05.1957

Дочь: Григорьева Вера

Мать ребёнка: Набережнева Анна

Рождение ребёнка
07.05.1957

Дочь: Кашина Надежда

Мать ребёнка: Набережнева Анна

Свердловская область, г. Волчанск
Рождение ребёнка
08.08.1960

Сын: Набережнев Виктор

Мать ребёнка: Набережнева Анна

Смерть
14.01.2006
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