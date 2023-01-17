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Мягкоступов Платон Иванович

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Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

13.11.1824

Дата смерти

24.04.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1824

Отец: Мягкоступов (чугреев) Иван Васильевич

Мать: ?

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Крещение
13.11.1824
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Godparents:Филип Максимов сын Ткачев и Стефанида Пантелеймова дочь Насонова
Рождение ребёнка
1859

Сын: Мягкоступов Василий Платонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1865

Сын: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Неснимишапкина Хиония Платоновна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мягкоступова Васса Евстафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мягкоступов Иван Платонович

Мать ребёнка: ?

Смерть
24.04.1881
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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