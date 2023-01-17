Мягкоступов Платон Иванович
Место рождения
Дата рождения13.11.1824
Дата смерти24.04.1881
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1824
Отец: Мягкоступов (чугреев) Иван Васильевич
Мать: ?
Крещение
13.11.1824
Godparents:Филип Максимов сын Ткачев и Стефанида Пантелеймова дочь Насонова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Мягкоступов Василий Платонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1865
Сын: Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Неснимишапкина Хиония Платоновна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мягкоступов Иван Платонович
Мать ребёнка: ?
Смерть
24.04.1881