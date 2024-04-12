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Мягкоступов Иван Платонович

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Мягкоступов Платон Иванович

Мать: Мягкоступова Васса Евстафьевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
на момент ревизии 1850 - ему 2 года, ревизии 1858 - 9 лет
Рождение ребёнка
06.08.1877

Сын: Мягкоступов Дометий Иванович

Мать ребёнка: Мягкоступова Параскева Герасимовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
15.09.1880

Сын: Мягкоступов Феодор (Федор) Иванович

Мать ребёнка: Мягкоступова Параскева Герасимовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.09.1883

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Мягкоступова Параскева Герасимовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.02.1888

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Мягкоступова Параскева Герасимовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.05.1890

Сын: Мягкоступов Иван Иванович

Мать ребёнка: Мягкоступова Параскева Герасимовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мягкоступова Параскева Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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