Мягкоступов Иван Платонович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
на момент ревизии 1850 - ему 2 года, ревизии 1858 - 9 лет
Рождение ребёнка
06.08.1877
Сын: Мягкоступов Дометий Иванович
Мать ребёнка: Мягкоступова Параскева Герасимовна
Рождение ребёнка
15.09.1880
Сын: Мягкоступов Феодор (Федор) Иванович
Мать ребёнка: Мягкоступова Параскева Герасимовна
Рождение ребёнка
10.09.1883
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Мягкоступова Параскева Герасимовна
Рождение ребёнка
24.02.1888
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Мягкоступова Параскева Герасимовна
Рождение ребёнка
28.05.1890
Сын: Мягкоступов Иван Иванович
Мать ребёнка: Мягкоступова Параскева Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно