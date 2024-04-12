Волкова (Мягкоступова) Ульяна Платоновна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
на момент ревизии 1858 года - ей было 2 года
Рождение ребёнка
27.08.1881 ст.
Отец ребёнка: Волков Иван Антонович
Рождение ребёнка
07.09.1886 ст.
Дочь: Самойлова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Антонович
Рождение ребёнка
13.05.1889 ст.
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Антонович
Рождение ребёнка
20.11.1890 ст.
Дочь: Анисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно