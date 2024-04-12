Волкова (Мягкоступова) Ульяна Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Мягкоступова) Ульяна Платоновна

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Мягкоступов Платон Иванович

Мать: Мягкоступова Васса Евстафьевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
на момент ревизии 1858 года - ей было 2 года
Рождение ребёнка
27.08.1881 ст.

Сын: Волков Моисей Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Антонович

Жеболовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.09.1886 ст.

Дочь: Самойлова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Антонович

Жеболовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.05.1889 ст.

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Антонович

Жеболовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.11.1890 ст.

Дочь: Анисия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Жеболовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Иван Антонович

Смерть
Неизвестно
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