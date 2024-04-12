Волков Иван Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
В ревизии 1858 г. указан возраст 2 года
Рождение ребёнка
27.08.1881 ст.
Мать ребёнка: Волкова Ульяна Платоновна
Рождение ребёнка
07.09.1886 ст.
Дочь: Самойлова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Ульяна Платоновна
Рождение ребёнка
13.05.1889 ст.
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Ульяна Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно