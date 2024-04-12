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Волков Иван Антонович

Место рождения

Жеболовка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Волков Антон Савельевич

Мать: Волкова Гликерия Васильевна

Жеболовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
В ревизии 1858 г. указан возраст 2 года
Рождение ребёнка
27.08.1881 ст.

Сын: Волков Моисей Иванович

Мать ребёнка: Волкова Ульяна Платоновна

Жеболовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.09.1886 ст.

Дочь: Самойлова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Ульяна Платоновна

Жеболовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.05.1889 ст.

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Ульяна Платоновна

Жеболовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Ульяна Платоновна

Смерть
Неизвестно
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