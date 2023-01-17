Мягкоступов Маркелл (Меркел Маркул) Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти01.07.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Мягкоступов Платон Иванович
Мать: ?
Сын: Мягкоступов Василий (Меркелович)
Мать ребёнка: Мягкоступова Анисия Андреевна
Дочь: Мария (Маркелловна) Меркеловна
Мать ребёнка: Мягкоступова Анисия Андреевна
Дочь: Сергеенкова Евдокия (Меркеловна)
Мать ребёнка: Мягкоступова Анисия Андреевна
Дочь: Наталья (Меркеловна)
Мать ребёнка: Мягкоступова Анисия Андреевна
Сын: Мягкоступов Федор (Феодор) (Меркелович)
Мать ребёнка: Мягкоступова Анисия Андреевна
Дочь: Пелагея (Меркеловна)
Мать ребёнка: Мягкоступова Анисия Андреевна
Сын: Мягкоступов Павел (Маркуллович)
Мать ребёнка: Мягкоступова Анисия Андреевна
Сын: Мягкоступов Иван (Меркелович)
Мать ребёнка: Мягкоступова Анисия Андреевна
Сын: Мягкоступов Александр (Меркелович)
Мать ребёнка: Мягкоступова Анисия Андреевна
Дочь: Васса (Меркеловна)
Мать ребёнка: Мягкоступова Анисия Андреевна