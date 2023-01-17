Мягкоступов (Чугреев) Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкоступов (Чугреев) Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1802

Сын: Мягкоступов (чугреев) Василий Иванович

Мать ребёнка: ?

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.07.1807

Сын: Мягкоступов (чугреев) Николай Иванович

Мать ребёнка: ?

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.08.1809

Сын: Мягкоступов Андрей Иванович

Мать ребёнка: ?

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.10.1813

Сын: Мягкоступов Иаков Иванович

Мать ребёнка: ?

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.07.1816

Дочь: Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: ?

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.03.1821

Сын: Мягкоступов (чугреев) Павел Иванович

Мать ребёнка: ?

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.11.1824

Сын: Мягкоступов Платон Иванович

Мать ребёнка: ?

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
подданный черкас, крестьянин у помещика Кирилла Левшина (1824)
Смерть
Неизвестно
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