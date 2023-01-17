Мягкоступов (Чугреев) Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1802
Сын: Мягкоступов (чугреев) Василий Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
16.07.1807
Сын: Мягкоступов (чугреев) Николай Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
17.08.1809
Сын: Мягкоступов Андрей Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
17.10.1813
Сын: Мягкоступов Иаков Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
10.07.1816
Дочь: Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
03.03.1821
Сын: Мягкоступов (чугреев) Павел Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
13.11.1824
Сын: Мягкоступов Платон Иванович
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
подданный черкас, крестьянин у помещика Кирилла Левшина (1824)
Смерть
Неизвестно