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Мягкоступов (Чугреев) Павел Иванович

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Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

03.03.1821

Дата смерти

18.09.1822

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1821

Отец: Мягкоступов (чугреев) Иван Васильевич

Мать: ?

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Крещение
04.03.1821
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Godparents:крестьянин Яков Стефанов сын Трищенков, удельная крестьянка Стефанида Пантелеймонова дочь Настенкова
Смерть
18.09.1822
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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