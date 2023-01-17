Мягкоступов (Чугреев) Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения03.03.1821
Дата смерти18.09.1822
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1821
Отец: Мягкоступов (чугреев) Иван Васильевич
Мать: ?
Крещение
04.03.1821
Godparents:крестьянин Яков Стефанов сын Трищенков, удельная крестьянка Стефанида Пантелеймонова дочь Настенкова
Смерть
18.09.1822
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно