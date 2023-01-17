Мягкоступов (Чугреев) Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкоступов (Чугреев) Василий Иванович

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Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

29.07.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1802

Отец: Мягкоступов (чугреев) Иван Васильевич

Мать: ?

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Крещение
30.07.1802
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Godparents:Харьковской округи слободы ____ князя Андрея Голицына подданный черкас Николай Клевонов и Суджанской округи д. Матвеевки черкаска Матрена Алексеевна Щипанова
Смерть
Неизвестно
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