Мягкоступов (Чугреев) Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения29.07.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1802
Отец: Мягкоступов (чугреев) Иван Васильевич
Мать: ?
Крещение
30.07.1802
Godparents:Харьковской округи слободы ____ князя Андрея Голицына подданный черкас Николай Клевонов и Суджанской округи д. Матвеевки черкаска Матрена Алексеевна Щипанова
Смерть
Неизвестно