Чугреев (Мягкоступов) Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугреев (Мягкоступов) Николай Иванович

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

16.07.1807

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1807

Отец: Мягкоступов Иван Васильевич

Мать: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
04.02.1826

Жена: Мягкоступова Фекла Максимовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.09.1827

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Мягкоступова Фекла Максимовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.05.1831

Сын: Чугреев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Чугреева Ульяна Ивановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
31.12.1832

Дочь: Мелания Николаевна

Мать ребёнка: Чугреева Ульяна Ивановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.07.1834

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Чугреева Ульяна Ивановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1838

Дочь: Евпраксия Николаевна

Мать ребёнка: Чугреева Ульяна Ивановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Чугреев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Чугреева Ульяна Ивановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
на момент ревизии 1850 года ему было 10 лет
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Улита Николаевна

Мать ребёнка: Чугреева Ульяна Ивановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1850 года возраст Улиты 6 лет, в ревизии 1858 года ее нет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугреева Ульяна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
1826 - 1831 - крестьянин помещика Кирилла Левшина
Смерть
1846
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
на момент ревизии 1834 года - Николаю было 26 лет
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