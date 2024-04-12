Чугреев (Мягкоступов) Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения16.07.1807
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1807
Отец: Мягкоступов Иван Васильевич
Бракосочетание
04.02.1826
Рождение ребёнка
17.09.1827
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Мягкоступова Фекла Максимовна
Рождение ребёнка
11.05.1831
Сын: Чугреев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Чугреева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
31.12.1832
Дочь: Мелания Николаевна
Мать ребёнка: Чугреева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1834
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Чугреева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1838
Дочь: Евпраксия Николаевна
Мать ребёнка: Чугреева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Чугреева Ульяна Ивановна
на момент ревизии 1850 года ему было 10 лет
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Улита Николаевна
Мать ребёнка: Чугреева Ульяна Ивановна
в ревизии 1850 года возраст Улиты 6 лет, в ревизии 1858 года ее нет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чугреева Ульяна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
1826 - 1831 - крестьянин помещика Кирилла Левшина
Смерть
1846
на момент ревизии 1834 года - Николаю было 26 лет