Мягкоступова (Шкодорева) Фекла Максимовна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти14.02.1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1826
Рождение ребёнка
17.09.1827
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Мягкоступов (чугреев) Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
1826 - крестьянская девка помещика Ивана Воропанова
Смерть
14.02.1829
Причина смерти: болезнь легких
Похороны
Неизвестно