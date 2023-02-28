Мягкоступова (Шкодорева) Фекла Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкоступова (Шкодорева) Фекла Максимовна

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Место рождения

Большегнеушево, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

14.02.1829

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Большегнеушево, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
04.02.1826

Муж: Мягкоступов (чугреев) Николай Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.09.1827

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Мягкоступов (чугреев) Николай Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Большегнеушево, Рыльский муниципальный район, Курская область
1826 - крестьянская девка помещика Ивана Воропанова
Смерть
14.02.1829
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: болезнь легких
Похороны
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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