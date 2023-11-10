(Мягкоступова) Мелания Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мягкоступова) Мелания Николаевна

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

31.12.1832

Дата смерти

06.07.1833

Пол

Женский

Отец

1807 г.р.

Мать

С 1800 по 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1832

Отец: Чугреев Николай Иванович

Мать: Чугреева Ульяна Ивановна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Крещение
31.12.1832
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Godparents:удельный крестьянин Тимофей Васильев сын Алейников и Настасья Петрова дочь Потапенкова
Смерть
06.07.1833
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: слабое рождение
Похороны
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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