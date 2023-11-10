(Мягкоступова) Мелания Николаевна
Место рождения
Дата рождения31.12.1832
Дата смерти06.07.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1832
Отец: Чугреев Николай Иванович
Мать: Чугреева Ульяна Ивановна
Крещение
31.12.1832
Godparents:удельный крестьянин Тимофей Васильев сын Алейников и Настасья Петрова дочь Потапенкова
Смерть
06.07.1833
Причина смерти: слабое рождение
Похороны
Неизвестно