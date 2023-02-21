Неснимишапкина (Мягкоступова) Хиония Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неснимишапкина (Мягкоступова) Хиония Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Мягкоступов Платон Иванович

Мать: ?

Бракосочетание
04.?.1884

Муж: Неснимишапкин Косьма (Кузьма) Аркадьевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.11.1890

Сын: Неснимишапкин Василий Косьмин

Отец ребёнка: Неснимишапкин Косьма (Кузьма) Аркадьевич

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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