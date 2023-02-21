Неснимишапкина (Мягкоступова) Хиония Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Мягкоступов Платон Иванович
Мать: ?
Бракосочетание
04.?.1884
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.11.1890
Сын: Неснимишапкин Василий Косьмин
Отец ребёнка: Неснимишапкин Косьма (Кузьма) Аркадьевич
Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно