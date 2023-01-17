Неснимишапкин Косьма (Кузьма) Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неснимишапкин Косьма (Кузьма) Аркадьевич

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Место рождения

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
04.?.1884

Жена: Неснимишапкина Хиония Платоновна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.11.1890

Сын: Неснимишапкин Василий Косьмин

Мать ребёнка: Неснимишапкина Хиония Платоновна

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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