Неснимишапкин Косьма (Кузьма) Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.?.1884
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.11.1890
Сын: Неснимишапкин Василий Косьмин
Мать ребёнка: Неснимишапкина Хиония Платоновна
Смерть
Неизвестно