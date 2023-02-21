Мягкоступов Василий Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Мягкоступов Платон Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
17.08.1881
Сын: Мягкоступов Флор Васильевич
Мать ребёнка: Мягкоступова Екатерина Никифоровна
Бракосочетание
22.?.1881
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мягкоступов Емельян Васильевич
Мать ребёнка: Мягкоступова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
15.11.1887
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Мягкоступова Екатерина Никифоровна
крещена 16.11.1887, воспреемники - свободный Кирилл Архипович Гаврилов и собственника Афанасия Ив. жена Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
04.09.1891
Дочь: Васса Васильевна
Мать ребёнка: Мягкоступова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мягкоступов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Мягкоступова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
05.08.1895
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Мягкоступова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
07.08.1899
Сын: Мягкоступов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Мягкоступова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
16.04.1903
Сын: Мягкоступов Семен Васильевич
Мать ребёнка: Мягкоступова Екатерина Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно