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Мягкоступов Василий Платонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Мягкоступов Платон Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
17.08.1881

Сын: Мягкоступов Флор Васильевич

Мать ребёнка: Мягкоступова Екатерина Никифоровна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
22.?.1881

Жена: Мягкоступова Екатерина Никифоровна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Мягкоступов Емельян Васильевич

Мать ребёнка: Мягкоступова Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
15.11.1887

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Мягкоступова Екатерина Никифоровна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
крещена 16.11.1887, воспреемники - свободный Кирилл Архипович Гаврилов и собственника Афанасия Ив. жена Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
04.09.1891

Дочь: Васса Васильевна

Мать ребёнка: Мягкоступова Екатерина Никифоровна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Мягкоступов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Мягкоступова Екатерина Никифоровна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.08.1895

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Мягкоступова Екатерина Никифоровна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.08.1899

Сын: Мягкоступов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Мягкоступова Екатерина Никифоровна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.04.1903

Сын: Мягкоступов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Мягкоступова Екатерина Никифоровна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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