Мягкоступов Емельян Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
26.01.1914
Жениху 28 лет, невесте 19 лет
Рождение ребёнка
30.03.1916
Сын: Мягкоступов Иван (Иоанн) Емельянович
Мать ребёнка: Мягкоступова Устинья Арсеньевна
Рождение ребёнка
05.05.1917
Сын: Мягкоступов Николай Емельянович
Мать ребёнка: Мягкоступова Устинья Арсеньевна
Рождение ребёнка
28.08.1918
Дочь: Александра Емельяновна
Мать ребёнка: Мягкоступова Устинья Арсеньевна
Рождение ребёнка
28.08.1918
Дочь: Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Мягкоступова Устинья Арсеньевна
Смерть
Неизвестно