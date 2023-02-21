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Мягкоступов Емельян Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Мягкоступов Василий Платонович

Мать: Мягкоступова Екатерина Никифоровна

Бракосочетание
26.01.1914

Жена: Мягкоступова Устинья Арсеньевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Жениху 28 лет, невесте 19 лет
Рождение ребёнка
30.03.1916

Сын: Мягкоступов Иван (Иоанн) Емельянович

Мать ребёнка: Мягкоступова Устинья Арсеньевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.05.1917

Сын: Мягкоступов Николай Емельянович

Мать ребёнка: Мягкоступова Устинья Арсеньевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.08.1918

Дочь: Александра Емельяновна

Мать ребёнка: Мягкоступова Устинья Арсеньевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.08.1918

Дочь: Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Мягкоступова Устинья Арсеньевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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