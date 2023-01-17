Мягкоступова (Чеховская) Устинья Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1914
Жениху 28 лет, невесте 19 лет
Рождение ребёнка
30.03.1916
Сын: Мягкоступов Иван (Иоанн) Емельянович
Отец ребёнка: Мягкоступов Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1917
Сын: Мягкоступов Николай Емельянович
Отец ребёнка: Мягкоступов Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
28.08.1918
Дочь: Александра Емельяновна
Отец ребёнка: Мягкоступов Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
28.08.1918
Дочь: Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Мягкоступов Емельян Васильевич
Смерть
Неизвестно