Мягкоступова (Чеховская) Устинья Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкоступова (Чеховская) Устинья Арсеньевна

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Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
26.01.1914

Муж: Мягкоступов Емельян Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Жениху 28 лет, невесте 19 лет
Рождение ребёнка
30.03.1916

Сын: Мягкоступов Иван (Иоанн) Емельянович

Отец ребёнка: Мягкоступов Емельян Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.05.1917

Сын: Мягкоступов Николай Емельянович

Отец ребёнка: Мягкоступов Емельян Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.08.1918

Дочь: Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Мягкоступов Емельян Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.08.1918

Дочь: Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Мягкоступов Емельян Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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