Чеховская (Чеховская) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеховская (Чеховская) Мария Филипповна

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Место рождения

Ишутино, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Ишутино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
27.?.1885

Муж: Чеховский Арсений Леонидович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.04.1890

Сын: Чеховский Николай Арсеньевич

Отец ребёнка: Чеховский Арсений Леонидович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.10.1896

Дочь: Пелагея Арсеньевна

Отец ребёнка: Чеховский Арсений Леонидович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.06.1900

Дочь: Агриппина Арсеньевна

Отец ребёнка: Чеховский Арсений Леонидович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.08.1904

Дочь: Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Чеховский Арсений Леонидович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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