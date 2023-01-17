Чеховская (Чеховская) Мария Филипповна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.?.1885
Рождение ребёнка
22.04.1890
Сын: Чеховский Николай Арсеньевич
Отец ребёнка: Чеховский Арсений Леонидович
Рождение ребёнка
07.10.1896
Дочь: Пелагея Арсеньевна
Отец ребёнка: Чеховский Арсений Леонидович
Рождение ребёнка
19.06.1900
Дочь: Агриппина Арсеньевна
Отец ребёнка: Чеховский Арсений Леонидович
Рождение ребёнка
14.08.1904
Дочь: Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Чеховский Арсений Леонидович
Смерть
Неизвестно