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Мягкоступова Екатерина Никифоровна

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Место рождения

Лобановка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Между 1904 и 1913

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобановка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.08.1881

Сын: Мягкоступов Флор Васильевич

Отец ребёнка: Мягкоступов Василий Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
22.?.1881

Муж: Мягкоступов Василий Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Мягкоступов Емельян Васильевич

Отец ребёнка: Мягкоступов Василий Платонович

Рождение ребёнка
15.11.1887

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Мягкоступов Василий Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
крещена 16.11.1887, воспреемники - свободный Кирилл Архипович Гаврилов и собственника Афанасия Ив. жена Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
04.09.1891

Дочь: Васса Васильевна

Отец ребёнка: Мягкоступов Василий Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Мягкоступов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Мягкоступов Василий Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.08.1895

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Мягкоступов Василий Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.08.1899

Сын: Мягкоступов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Мягкоступов Василий Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.04.1903

Сын: Мягкоступов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Мягкоступов Василий Платонович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Между 1904 и 1913
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