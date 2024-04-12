Заплетина (Чуркина) Марья Филипповна
Место рождения
Дата рождения11.02.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1861
Отец: Чуркин Филипп Федорович
Мать: Чуркина Марфа Трофимовна
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
1881
Сын: Заплётин Петр Александрович
Отец ребёнка: Заплётин Александр Гордеевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Заплётин Митрофан Александрович
Отец ребёнка: Заплётин Александр Гордеевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Заплётин Гавриил Александрович
Отец ребёнка: Заплётин Александр Гордеевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ефросинья Александровна
Отец ребёнка: Заплётин Александр Гордеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Марина Александровна
Отец ребёнка: Заплётин Александр Гордеевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Заплётин Иван Александрович
Отец ребёнка: Заплётин Александр Гордеевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Заплётин Семен Александрович
Отец ребёнка: Заплётин Александр Гордеевич
Рождение ребёнка
19.01.1901
Дочь: Княжева Анисия Александровна
Отец ребёнка: Заплётин Александр Гордеевич
Смерть
Неизвестно