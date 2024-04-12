Заплетина (Чуркина) Марья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заплетина (Чуркина) Марья Филипповна

Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

11.02.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1861

Отец: Чуркин Филипп Федорович

Мать: Чуркина Марфа Трофимовна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1879

Муж: Заплётин Александр Гордеевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Заплётин Петр Александрович

Отец ребёнка: Заплётин Александр Гордеевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Заплётин Митрофан Александрович

Отец ребёнка: Заплётин Александр Гордеевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Заплётин Гавриил Александрович

Отец ребёнка: Заплётин Александр Гордеевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ефросинья Александровна

Отец ребёнка: Заплётин Александр Гордеевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Марина Александровна

Отец ребёнка: Заплётин Александр Гордеевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Заплётин Иван Александрович

Отец ребёнка: Заплётин Александр Гордеевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Заплётин Семен Александрович

Отец ребёнка: Заплётин Александр Гордеевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.01.1901

Дочь: Княжева Анисия Александровна

Отец ребёнка: Заплётин Александр Гордеевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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