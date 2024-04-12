Княжева (Заплётина) Анисия Александровна
Место рождения
Дата рождения19.01.1901
Дата смерти24.12.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1901
Рождение ребёнка
10.12.1922
Отец ребёнка: Княжев Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
21.07.1926
Отец ребёнка: Княжев Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
23.11.1928
Отец ребёнка: Княжев Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Княжев Тихон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1963