Княжева (Заплётина) Анисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княжева (Заплётина) Анисия Александровна

Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

19.01.1901

Дата смерти

24.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1901

Отец: Заплётин Александр Гордеевич

Мать: Заплетина Марья Филипповна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.12.1922

Сын: Княжев Николай Тихонович

Отец ребёнка: Княжев Тихон Васильевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.07.1926

Сын: Княжев Пётр Тихонович

Отец ребёнка: Княжев Тихон Васильевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.11.1928

Сын: Княжев Василий Тихонович

Отец ребёнка: Княжев Тихон Васильевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Княжев Тихон Васильевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Княжев Тихон Васильевич

Смерть
24.12.1963
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