Чуркина Марфа Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина Марфа Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1861

Дочь: Заплетина Марья Филипповна

Отец ребёнка: Чуркин Филипп Федорович

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Чуркин Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Чуркин Филипп Федорович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Чуркин Анисим Филиппович

Отец ребёнка: Чуркин Филипп Федорович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Чуркин Семен Филиппович

Отец ребёнка: Чуркин Филипп Федорович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Чуркин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Чуркин Филипп Федорович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Чуркин Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Чуркин Филипп Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Ермолай Филиппович

Отец ребёнка: Чуркин Филипп Федорович

Смерть
Неизвестно
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