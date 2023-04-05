Чуркина Марфа Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1861
Дочь: Заплетина Марья Филипповна
Отец ребёнка: Чуркин Филипп Федорович
Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1863
Сын: Чуркин Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Чуркин Филипп Федорович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Чуркин Филипп Федорович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Чуркин Филипп Федорович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Чуркин Филипп Федорович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Чуркин Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Чуркин Филипп Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Ермолай Филиппович
Отец ребёнка: Чуркин Филипп Федорович
Смерть
Неизвестно