Чуркин Филипп Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Чуркин Федор Осипович
Рождение ребёнка
11.02.1861
Дочь: Заплетина Марья Филипповна
Мать ребёнка: Чуркина Марфа Трофимовна
Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1863
Сын: Чуркин Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Чуркина Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Чуркина Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Чуркина Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Чуркина Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Чуркин Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Чуркина Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Ермолай Филиппович
Мать ребёнка: Чуркина Марфа Трофимовна
Смерть
Неизвестно