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Чуркин Филипп Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Чуркин Федор Осипович

Мать: Чуркина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
11.02.1861

Дочь: Заплетина Марья Филипповна

Мать ребёнка: Чуркина Марфа Трофимовна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Чуркин Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Чуркина Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Чуркин Анисим Филиппович

Мать ребёнка: Чуркина Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Чуркин Семен Филиппович

Мать ребёнка: Чуркина Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Чуркин Иван Филиппович

Мать ребёнка: Чуркина Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Чуркин Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Чуркина Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Ермолай Филиппович

Мать ребёнка: Чуркина Марфа Трофимовна

Смерть
Неизвестно