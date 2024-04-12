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Заплётин Александр Гордеевич

Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.12.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1861 ст.

Отец: Заплётин Гордей Иванов

Мать: Заплетина Марфа Васильева

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1879

Жена: Заплетина Марья Филипповна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Заплётин Петр Александрович

Мать ребёнка: Заплетина Марья Филипповна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Заплётин Митрофан Александрович

Мать ребёнка: Заплетина Марья Филипповна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Заплётин Гавриил Александрович

Мать ребёнка: Заплетина Марья Филипповна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ефросинья Александровна

Мать ребёнка: Заплетина Марья Филипповна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Марина Александровна

Мать ребёнка: Заплетина Марья Филипповна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Заплётин Иван Александрович

Мать ребёнка: Заплетина Марья Филипповна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Заплётин Семен Александрович

Мать ребёнка: Заплетина Марья Филипповна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.01.1901

Дочь: Княжева Анисия Александровна

Мать ребёнка: Заплетина Марья Филипповна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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