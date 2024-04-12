Заплётин Александр Гордеевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1861 ст.
Отец: Заплётин Гордей Иванов
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
1881
Сын: Заплётин Петр Александрович
Мать ребёнка: Заплетина Марья Филипповна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Заплётин Митрофан Александрович
Мать ребёнка: Заплетина Марья Филипповна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Заплётин Гавриил Александрович
Мать ребёнка: Заплетина Марья Филипповна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ефросинья Александровна
Мать ребёнка: Заплетина Марья Филипповна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Марина Александровна
Мать ребёнка: Заплетина Марья Филипповна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Заплётин Иван Александрович
Мать ребёнка: Заплетина Марья Филипповна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Заплётин Семен Александрович
Мать ребёнка: Заплетина Марья Филипповна
Рождение ребёнка
19.01.1901
Дочь: Княжева Анисия Александровна
Мать ребёнка: Заплетина Марья Филипповна
Смерть
Неизвестно