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Винберг Абрам

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.07.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Винберг Илья Гиршев (Григорьевич)

Мать: Винберг (Ланцман) Сара-Блюма Абрамовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно

Жена: Винокур-Винберг (Винокур) Юлия Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
криминалист
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1930

Жена: Винокур-Винберг (Винокур) Юлия Львовна

Рождение ребёнка
30.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Винокур-Винберг (Винокур) Юлия Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.09.1940

Сын: Винберг Леонид Абрамович

Мать ребёнка: Винокур-Винберг (Винокур) Юлия Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.12.1941

Дочь: (Винберг) Наталья

Мать ребёнка: Винокур-Винберг (Винокур) Юлия Львовна

Поезд "Москва - Благовещенск"
Бракосочетание
17.08.1962

Жена: Болдырева (Малаховская) Нината Терентьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.07.1989
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на немецком (Введенском) кладбище

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