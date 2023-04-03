Винберг Абрам
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.07.1989
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
криминалист
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
30.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Винокур-Винберг (Винокур) Юлия Львовна
Рождение ребёнка
29.09.1940
Мать ребёнка: Винокур-Винберг (Винокур) Юлия Львовна
Рождение ребёнка
23.12.1941
Дочь: (Винберг) Наталья
Мать ребёнка: Винокур-Винберг (Винокур) Юлия Львовна
Поезд "Москва - Благовещенск"
Бракосочетание
17.08.1962
Смерть
25.07.1989
Похоронен на немецком (Введенском) кладбище