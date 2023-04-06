Винберг (Ланцман) Сара-Блюма Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винберг (Ланцман) Сара-Блюма Абрамовна

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Ланцман Абрам Лейбов

Мать: Ланцман Броха

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
01.04.1907

Муж: Винберг Илья Гиршев (Григорьевич)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Свидетели: отставной рядовой Давид Беркович и мещанин Мордухай Филис
Рождение ребёнка
03.08.1911

Сын: Винберг Лейзер

Отец ребёнка: Винберг Илья Гиршев (Григорьевич)

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винберг Абрам

Отец ребёнка: Винберг Илья Гиршев (Григорьевич)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на немецком (Введенском) кладбище
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