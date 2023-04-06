Винберг (Ланцман) Сара-Блюма Абрамовна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Ланцман Абрам Лейбов
Мать: Ланцман Броха
Бракосочетание
01.04.1907
Свидетели: отставной рядовой Давид Беркович и мещанин Мордухай Филис
Рождение ребёнка
03.08.1911
Сын: Винберг Лейзер
Отец ребёнка: Винберг Илья Гиршев (Григорьевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винберг Абрам
Отец ребёнка: Винберг Илья Гиршев (Григорьевич)
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похоронена на немецком (Введенском) кладбище