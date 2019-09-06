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Винберг Леонид Абрамович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.09.1940

Дата смерти

06.09.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1940

Отец: Винберг Абрам

Мать: Винокур-Винберг (Винокур) Юлия Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
криминалист
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.02.1964

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.09.2019

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