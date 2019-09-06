Винберг Леонид Абрамович
Место рождения
Дата рождения29.09.1940
Дата смерти06.09.2019
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1940
Работа или профессия
Неизвестно
криминалист
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.02.1964
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.09.2019