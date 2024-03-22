Винокур-Винберг (Винокур) Юлия Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокур-Винберг (Винокур) Юлия Львовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

25.?.?

Дата смерти

14.?.?

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.?.?

Отец: Винокур Лейба (Лев) Абрамович

Мать: Винокур Доба Янкелевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1930

Муж: Винберг Абрам

Крым, , ,
Рождение ребёнка
30.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Винберг Абрам

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.09.1940

Сын: Винберг Леонид Абрамович

Отец ребёнка: Винберг Абрам

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.12.1941

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Винберг Абрам

Ашхабад, , ,
Поезд "Москва - Благовещенск"
Развод
Неизвестно

Муж: Винберг Абрам

Москва, город федерального значения Москва
Эвакуация
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
эвакуация
Вступление в партию
Неизвестно
Вступила в ВЛКСМ
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-химик
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Военно-химическая академия Рабоче-крестьянской Красной армии имени Наркома по военным и морским делам Маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова | Военно-химическая академия Рабоче-крестьянской Красной ... Показать все
Награда
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Награждена Нагрудным знаком для окончивших полный курс Военной Академии Химической Защиты им. К.Е.Ворошилова
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
1-й Колобовский пер., д. 8, кв. 22
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
1-й Колобовский пер., д. 8, кв. 22
Смерть
14.?.?
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Донское кладбище
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