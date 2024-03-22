Винокур-Винберг (Винокур) Юлия Львовна
Место рождения
Дата рождения25.?.?
Дата смерти14.?.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.?.?
Бракосочетание
1930
Муж: Винберг Абрам
Крым, , ,
Рождение ребёнка
30.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Винберг Абрам
Рождение ребёнка
29.09.1940
Отец ребёнка: Винберг Абрам
Рождение ребёнка
23.12.1941
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Винберг Абрам
Ашхабад, , ,
Поезд "Москва - Благовещенск"
Развод
Неизвестно
Муж: Винберг Абрам
Эвакуация
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
эвакуация
Вступление в партию
Неизвестно
Вступила в ВЛКСМ
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-химик
Образование
Неизвестно
Военно-химическая академия Рабоче-крестьянской Красной армии имени Наркома по военным и морским делам Маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова | Военно-химическая академия Рабоче-крестьянской Красной ... Показать все
Награда
Неизвестно
Награждена Нагрудным знаком для окончивших полный курс Военной Академии Химической Защиты им. К.Е.Ворошилова
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
1-й Колобовский пер., д. 8, кв. 22
Место жительства
Неизвестно
1-й Колобовский пер., д. 8, кв. 22
Смерть
14.?.?
Похороны
Неизвестно
Донское кладбище