Винокур Лейба (Лев) Абрамович
Место рожденияКузница, , ,
Дата рождения21.12.1880
Дата смерти11.02.1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1880
Отец: Винокур Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.?.?
Дочь: Винокур-Винберг (Винокур) Юлия Львовна
Мать ребёнка: Винокур (Хаит) Доба Янкелевна
Работа или профессия
Неизвестно
служащий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1909
Рождение ребёнка
06.02.1913
Дочь: (Винокур) Адаса Лейбова
Мать ребёнка: Винокур (Хаит) Доба Янкелевна
Смерть
11.02.1950
Причина смерти: Септический ипатит, эмфизема лёгких, хронический сепсис, атериокардиосклероз