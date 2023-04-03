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Винокур Лейба (Лев) Абрамович

Место рождения

Кузница, , ,

Дата рождения

21.12.1880

Дата смерти

11.02.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1880

Отец: Винокур Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.?.?

Дочь: Винокур-Винберг (Винокур) Юлия Львовна

Мать ребёнка: Винокур (Хаит) Доба Янкелевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
служащий
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
22.10.1909

Жена: Винокур (Хаит) Доба Янкелевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.02.1913

Дочь: (Винокур) Адаса Лейбова

Мать ребёнка: Винокур (Хаит) Доба Янкелевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.02.1950
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Септический ипатит, эмфизема лёгких, хронический сепсис, атериокардиосклероз

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