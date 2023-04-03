Винокур Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокур Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Винокур Хайкель Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Кузница, , ,
Рождение ребёнка
21.12.1880

Сын: Винокур Лейба (Лев) Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Кузница, , ,
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1917
или 1918