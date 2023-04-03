Винокур Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Винокур Хайкель Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Кузница, , ,
Рождение ребёнка
21.12.1880
Сын: Винокур Лейба (Лев) Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Кузница, , ,
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1917
или 1918