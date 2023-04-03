Винокур Хайкель Абрамович
Место рожденияКузница, , ,
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Винокур Абрам
Мать: не указана
Кузница, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокур Евсей
Мать ребёнка: Малка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокур Симон
Мать ребёнка: Малка
Работа или профессия
Неизвестно
банковский служащий
Смерть
Неизвестно