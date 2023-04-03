Винокур Хайкель Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВинокур Хайкель Абрамович

Винокур Хайкель Абрамович

avatar

Место рождения

Кузница, , ,

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Винокур Абрам

Мать: не указана

Кузница, , ,
Рождение ребёнка
19.01.1896

Дочь: Фрейда

Мать ребёнка: Малка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокур Евсей

Мать ребёнка: Малка

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокур Симон

Мать ребёнка: Малка

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малка

Киев, Киевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
банковский служащий
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close