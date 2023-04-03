(Винокур) Фрейда
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1896
Дата смерти26.10.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1896
Отец: Винокур Хайкель Абрамович
Мать: Малка
Рождение ребёнка
13.02.1931
Дочь: Лита
Отец ребёнка: Бродецкий Наум
Рождение ребёнка
21.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бродецкий Наум
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель английского языка
Смерть
26.10.1967
Донской крематорий