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(Винокур) Фрейда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1896

Дата смерти

26.10.1967

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1896

Отец: Винокур Хайкель Абрамович

Мать: Малка

Рождение ребёнка
13.02.1931

Дочь: Лита

Отец ребёнка: Бродецкий Наум

Рождение ребёнка
21.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бродецкий Наум

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель английского языка
Смерть
26.10.1967
Донской крематорий
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