(Шапиро) Малка
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокур Евсей
Отец ребёнка: Винокур Хайкель Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокур Симон
Отец ребёнка: Винокур Хайкель Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
акушерка
Рождение ребёнка
19.01.1896
Дочь: (Винокур) Фрейда
Отец ребёнка: Винокур Хайкель Абрамович
Смерть
Неизвестно