(Шапиро) Малка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шапиро) Малка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокур Евсей

Отец ребёнка: Винокур Хайкель Абрамович

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокур Симон

Отец ребёнка: Винокур Хайкель Абрамович

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокур Хайкель Абрамович

Киев, Украинская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
акушерка
Рождение ребёнка
19.01.1896

Дочь: (Винокур) Фрейда

Отец ребёнка: Винокур Хайкель Абрамович

Смерть
Неизвестно

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