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Винокур Евсей

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.06.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Винокур Хайкель Абрамович

Мать: (Шапиро) Малка

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Евзерова) Гита

Работа или профессия
Неизвестно
адвокат
Рождение ребёнка
24.12.1921

Сын: Винокур Леонид

Мать ребёнка: (Евзерова) Гита

Рождение ребёнка
15.11.1925

Дочь: (Винокур) Ирма

Мать ребёнка: (Евзерова) Гита

Смерть
01.06.1965

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