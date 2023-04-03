Винокур Евсей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.06.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Винокур Хайкель Абрамович
Мать: (Шапиро) Малка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Евзерова) Гита
Работа или профессия
Неизвестно
адвокат
Рождение ребёнка
24.12.1921
Сын: Винокур Леонид
Мать ребёнка: (Евзерова) Гита
Рождение ребёнка
15.11.1925
Дочь: (Винокур) Ирма
Мать ребёнка: (Евзерова) Гита
Смерть
01.06.1965