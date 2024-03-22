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Винокур Симон

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.08.1955

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

1892 г.р.

Дети

1919 г.р.
1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Винокур Хайкель Абрамович

Мать: Малка

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1919

Дочь: Хая

Мать ребёнка: Фейга

Рождение ребёнка
11.12.1921

Сын: Винокур Ефим

Мать ребёнка: Фейга

Рождение ребёнка
24.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фейга

Образование
1932
Харьковский стоматологический институт
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фейга

Работа или профессия
Неизвестно
стоматолог
Смерть
22.08.1955
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