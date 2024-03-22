Винокур Симон
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.08.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Винокур Хайкель Абрамович
Мать: Малка
Рождение ребёнка
11.12.1921
Сын: Винокур Ефим
Мать ребёнка: Фейга
Рождение ребёнка
24.05.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фейга
Образование
1932
Харьковский стоматологический институт
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фейга
Работа или профессия
Неизвестно
стоматолог
Смерть
22.08.1955