Винокур Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокур Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1921

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

1892 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1921

Отец: Винокур Симон

Мать: Фейга

Рождение ребёнка
17.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Смерть
1984
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