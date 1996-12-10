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(Винокур) Хая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1919

Дата смерти

10.12.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

1892 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1919

Отец: Винокур Симон

Мать: Фейга

Рождение ребёнка
30.09.1941

Дочь: Регина

Отец ребёнка: Гольденберг Хаим

Образование
1941
2-й Киевский мединститут
Рождение ребёнка
08.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гольденберг Хаим

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
10.12.1996
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