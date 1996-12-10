(Винокур) Хая
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1919
Дата смерти10.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1919
Отец: Винокур Симон
Мать: Фейга
Рождение ребёнка
30.09.1941
Дочь: Регина
Отец ребёнка: Гольденберг Хаим
Образование
1941
2-й Киевский мединститут
Рождение ребёнка
08.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гольденберг Хаим
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
10.12.1996