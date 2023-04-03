(Этингер) Фейга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти07.12.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1919
Дочь: Хая
Отец ребёнка: Винокур Симон
Рождение ребёнка
11.12.1921
Сын: Винокур Ефим
Отец ребёнка: Винокур Симон
Рождение ребёнка
24.05.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Винокур Симон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Винокур Симон
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
07.12.1962