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(Этингер) Фейга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

07.12.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1919 г.р.
1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Минской губернии
Рождение ребёнка
19.06.1919

Дочь: Хая

Отец ребёнка: Винокур Симон

Рождение ребёнка
11.12.1921

Сын: Винокур Ефим

Отец ребёнка: Винокур Симон

Рождение ребёнка
24.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Винокур Симон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокур Симон

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
07.12.1962
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