Винокур (Хаит) Доба Янкелевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВинокур (Хаит) Доба Янкелевна

Винокур (Хаит) Доба Янкелевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1888

Дата смерти

15.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1888

Отец: Хаит Янкель Сролевич

Мать: Вассер Хана Берилова

Бракосочетание
22.10.1909

Муж: Винокур Лейба (Лев) Абрамович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1913

Дочь: Адаса Лейбова

Отец ребёнка: Винокур Лейба (Лев) Абрамович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.?.?

Дочь: Винокур-Винберг Юлия Львовна

Отец ребёнка: Винокур Лейба (Лев) Абрамович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
белошвейка
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.08.1962
Костино, , ,
Причина смерти: Общий атеросклероз | умерла в больнице с. Костино Московской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close