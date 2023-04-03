Винокур (Хаит) Доба Янкелевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1888
Дата смерти15.08.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1888
Отец: Хаит Янкель Сролевич
Мать: Вассер Хана Берилова
Бракосочетание
22.10.1909
Рождение ребёнка
06.02.1913
Дочь: Адаса Лейбова
Отец ребёнка: Винокур Лейба (Лев) Абрамович
Рождение ребёнка
25.?.?
Дочь: Винокур-Винберг Юлия Львовна
Отец ребёнка: Винокур Лейба (Лев) Абрамович
Работа или профессия
Неизвестно
белошвейка
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.08.1962
Костино, , ,
Причина смерти: Общий атеросклероз | умерла в больнице с. Костино Московской области