Вассер (Левер) Хана Берилова
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
1886
Муж: Хаит Янкель Сролевич
Рождение ребёнка
02.11.1888
Дочь: Винокур Доба Янкелевна
Отец ребёнка: Хаит Янкель Сролевич
Рождение ребёнка
29.04.1890
Дочь: Капилевич Берта (Вера) Янкелевна
Отец ребёнка: Хаит Янкель Сролевич
Развод
Неизвестно
Муж: Вассер Ицка Иоселев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вассер Ицка Иоселев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаит Сендер Янкелев
Отец ребёнка: Хаит Янкель Сролевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942
Москва, город федерального значения Москва