Вассер (Левер) Хана Берилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вассер (Левер) Хана Берилова

Место рождения

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1886

Муж: Хаит Янкель Сролевич

Рождение ребёнка
02.11.1888

Дочь: Винокур Доба Янкелевна

Отец ребёнка: Хаит Янкель Сролевич

Рождение ребёнка
29.04.1890

Дочь: Капилевич Берта (Вера) Янкелевна

Отец ребёнка: Хаит Янкель Сролевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно

Муж: Вассер Ицка Иоселев

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вассер Ицка Иоселев

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаит Сендер Янкелев

Отец ребёнка: Хаит Янкель Сролевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1942
Москва, город федерального значения Москва
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