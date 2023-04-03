Капилевич (Хаит) Берта (Вера) Янкелевна
Место рождения
Дата рождения29.04.1890
Дата смерти31.05.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1890
Отец: Хаит Янкель Сролевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.06.1917
Муж: Капилевич Борис
Рождение ребёнка
15.04.1918
Сын: Капилевич Яков
Отец ребёнка: Капилевич Борис
Рождение ребёнка
06.03.1920
Дочь: (Капилевич) Гита
Отец ребёнка: Капилевич Борис
Смерть
31.05.1933