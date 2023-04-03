Капилевич (Хаит) Берта (Вера) Янкелевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капилевич (Хаит) Берта (Вера) Янкелевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

29.04.1890

Дата смерти

31.05.1933

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1890

Отец: Хаит Янкель Сролевич

Мать: Вассер (Левер) Хана Берилова

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
16.06.1917

Муж: Капилевич Борис

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.04.1918

Сын: Капилевич Яков

Отец ребёнка: Капилевич Борис

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.03.1920

Дочь: (Капилевич) Гита

Отец ребёнка: Капилевич Борис

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
31.05.1933
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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